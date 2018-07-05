Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес белорусов и Александра Лукашенко

Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес белорусов и Президента нашей страны из самых разных уголков мира. Телеграммы с теплыми и добрыми словами направили лидеры Германии и Латвии, Чехии, Польши и Грузии.

Президент Германии отметил, что отношения между странами за последние годы углубились, подчеркнул позитивную роль своего недавнего визита в нашу страну:

"Благодарю вас за конструктивный и открытый диалог во время моего визита в Минск, состоявшегося 29 июня 2018 года. Мемориал на месте лагеря смерти Тростенец, второй комплекс которого мы имели возможность вместе открыть, является достойным местом памяти... Это символ памяти о преступлениях, совершенных в вашей стране от имени Германии, и одновременно наглядное свидетельство того, что благодаря готовности белорусского народа к примирению мы от болезненного прошлого смогли прийти к успешному сотрудничеству между нашими странами".

Президент Латвии Раймонд Вейонис пожелал нашей стране и народу мира, безопасности, стабильности, экономического расцвета и благосостояния.

"Я испытываю искреннее удовлетворение, что интенсивный политический диалог и тесное взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах характеризуют добрососедские отношения и активное сотрудничество между Латвией и Беларусью. Надеюсь, что в дальнейшем эта связь будет становиться все сильнее, как приумножая благосостояние обеих стран и безопасность в регионе, так и расширяя контакты между жителями наших стран. Надеюсь, что отношения Европейского союза и Беларуси будут все более укрепляться".

Искренние и сердечные поздравления по случаю государственного праздника нашему Президенту направил и лидер Грузии Георгий Маргвелашвили: "За годы независимости благодаря вашим усилиям Республика Беларусь достигла впечатляющих успехов во всех сферах развития государственности. Уверен, что узы дружбы и взаимопонимания, связывающие Грузию и Беларусь, будут и впредь крепнуть, принося ощутимую пользу народам наших государств".

Президент Польши в своей поздравительной телеграмме отмечает вклад нашей страны в обеспечение стабильности региона: "Суверенная и независимая Беларусь является существенным элементом стабильности и мира в Европе. Надеюсь на дальнейшее укрепление добрососедских отношений между нашими народами в духе дружбы, сотрудничества и взаимопонимания".

Поздравительное послание поступило также от Президента Чехии Милоша Земана. Чехия высоко оценивает уровень двусторонних отношений с Беларусью, заинтересована в их дальнейшем развитии и углублении сотрудничества.

Напомним, искренние и наилучшие пожелания пришли от глав государств, королей, правительств крупнейших держав (Китая, Индии, России, США, стран Европейского и Евразийского союзов, государств Содружества), представителей международных организаций, известных политиков. География отправителей - от Абу-Даби до Стокгольма, от Пхеньяна и Даки до Вашингтона.