Поздравление президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка

4 Февраля 2018 12:10

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипалу Сирисену и народ этой страны с Днем Независимости.

"Уверен, дружелюбные отношения и всестороннее сотрудничество между нашими государствами будут и в дальнейшем развиваться на благо граждан Беларуси и Шри-Ланки", - говорится в поздравлении.