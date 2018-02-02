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4 Февраля 2018 12:10

Поздравление президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипалу Сирисену и народ этой страны с Днем Независимости.

"Уверен, дружелюбные отношения и всестороннее сотрудничество между нашими государствами будут и в дальнейшем развиваться на благо граждан Беларуси и Шри-Ланки", - говорится в поздравлении.

  

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