19 Декабря 2017 15:00

Проблемы предприятий и банков не должны перекладываться на бюджет. Как снизить долговую нагрузку на экономику, обсуждают сегодня на совещании с Главой государства.

Правительство и Нацбанк подготовили свои предложения. Среди вариантов - вовлечение банков в процесс управления, то есть обмен долгов на акции предприятия. Также рассматривается возможность продажи кредита. Есть в проекте указа и пункт по реструктуризации платежей в бюджет. В целом уровень закредитованности сейчас не позволяет эффективно развиваться ряду организаций. Причина - в просчетах бизнес-планирования, из-за которых и понадобились бюджетные займы, отсрочки и рассрочки.

В целом Глава государства поддержал концепцию указа. Документ призван упорядочить структуру долгового рынка страны и создать условия для более эффективной работы реального сектора экономики.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Беларуси: "Сам указ носит общий характер. Мы здесь не говорили о конкретных предприятиях, мы рассуждали о создании долгового рынка. Ни для кого не секрет: экспертное сообщество критикует правительство в том, что мы не уделяем внимания проблеме накопленных долгов в реальном секторе экономики, в первую очередь в государственных и коммунальных организациях. Так вот, это не так, мы очень внимательно работаем по этим вопросам, и вот это один из первых шагов по созданию цивилизованного долгового рынка в Республике Беларусь".

По оценкам правительства, предлагаемые меры снизят объемы финансовой задолженности предприятий и укрепят позиции кредитополучателей. А также помогут вовлечь банковскую систему в работу с проблемными организациями.