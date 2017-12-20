20 Декабря 2017 07:08

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники органов госбезопасности Беларуси. Ровно 100 лет назад были созданы органы ВЧК, а спустя год образована и военная контрразведка. Эта дата многие годы отмечалась как День чекиста. И лишь решением руководства Беларуси 20 декабря стал официальным Днем сотрудника органов госбезопасности. Когда война может быть и информационной, и экономической, а от терактов не застрахован ни один город, значение офицеров КГБ возрастает.