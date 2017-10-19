19 Октября 2017 15:01

Беларусь заинтересована при содействии Кубы развивать отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с послом этого государства по случаю завершения его дипмиссии. Почти 4 года работы Херардо Суареса Альвареса отмечены серьезным ростом взаимной торговли. Кубинский посол активно содействовал продвижению диалога стран и формированию общей правовой базы. Заключено около 30 документов в области экономики, образования, здравоохранения, военно-технического сотрудничества.

Страны успешно реализуют соглашения, например, о взаимных поставках. Куба экспортирует в Беларусь лекарства, а мы в Кубу - сельхозтехнику. В планах активизировать научно-техническое взаимодействие и реализовать совместные проекты в области биотехнологий и медицины. Глава государства поблагодарил Херардо Суареса Альвареса за вклад в развитие двусторонних отношений и анонсировал свой возможный визит на Кубу.

Херардо Суарес Альварес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси: "Я хотел бы поблагодарить за последовательную твердую дружественную позицию по отношению к Кубе. За ту искреннюю дружбу, которую вы демонстрировали к Фиделю и к Раулю Кастро. Мы никогда не забудем искренние слова, направленные по случаю кончины Фиделя Кастро. Также хочу поблагодарить за ваше внимание к двусторонним связям. Ваш визит на Кубу был импульсом для развития наших отношений".

В этом году Беларусь и Куба отмечают 25-летие установления дипотношений. Между Минском и Гаваной нет проблем в политической плоскости.

Об отношениях стран наглядно говорят эти кадры. 2012 год. Александр Лукашенко с визитом на Кубе. Президент Беларуси в Гаване бывал трижды. Рауль Кастро и Александр Лукашенко встречались в сентябре 2015 на саммите ООН в Нью-Йорке. Тогда договорились углублять сотрудничество по всем направлениям. После той встречи товарооборот буквально взлетел, его удалось практически удвоить. Беларусь почти втрое нарастила экспорт на Остров свободы.

А в ближайшие дни делегация нашей страны примет участие в международной выставке FIHAV, которая стартует на Кубе 30 октября. Ярмарка в Гаване считается третьей по значимости в Латинской Америке и в этот раз соберет 75 стран. На форуме будет организована и наша национальная экспозиция. Белорусы продемонстрируют сельхозмашины, дорожную и карьерную технику. Кстати, за последние 4 года Минский автомобильный поставил около 400 единиц техники на Кубу.