Гостями онлайн-конференции стали Павел Булацкий и комментатор Владимир Новицкий

1 Февраля 2018 12:10

Белтелерадиокомпания начинает спортивный телемарафон. Неделя осталась до открытия зимних Олимпийских игр. Какие виды спорта представлены? И каких сенсаций ждать от стартов? Сегодня гостями онлайн-конференции стали директор канала "Беларусь 5" Павел Булацкий и комментатор Владимир Новицкий. Сколько времени уделят прямым трансляциям и как правильно называть столицу Олимпиады, можно узнать на сайте Белтелерадиокомпании.

Кроме того, телеканал "Беларусь 5" порадует зрителей повторами самых зрелищных видов спорта. Для удобства это будет сделано в вечерних эфирах. Можно сказать, что олимпийская телесборная Белтелерадиокомпании переходит на круглосуточный режим работы.