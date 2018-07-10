Александр Лукашенко: В мире нет труда более самоотверженного, чем труд аграриев

В мире нет труда более самоотверженного, чем труд аграриев. С таких слов Главы государства сегодня началось торжественное мероприятие в Белыничском районе. За значительный вклад в развитие сельского хозяйства и высокие производственные показатели коллектив легендарного СПК "Колхоз "Родина" удостоен благодарности Президента. В подарок - и автомобиль "Джили Атлас". Труд сельчан всегда был по плечу только сильным людям, искренне любящим свою родную землю. По словам Александра Лукашенко, именно такие трудятся в этом хозяйстве. История "Колхоза "Родина" стала показательной для всего агропромышленного комплекса. Сегодня даже не верится, что прежде хозяйство было убыточным. Преодолев нелегкие времена, здесь вышли на современное и успешное высокоэффективное производство.

"Родина" - это крепкое хозяйство в Белыничском районе. Здесь делают ставку на молоко и мясо. И имеют лучшие показатели в районе и области. Без малого 40 лет хозяйство возглавляет Александр Лапотентов. Он вдохновляет команду СПК развиваться. Сегодня в "Родине" намолачивают свыше 40 % всего зерна в районе. Два года назад здесь отстроили ферму на 1200 голов. Ее возвели за счет собственных средств. И хозяйство полностью обеспечивает себя кормами. Акценты на технологии выращивания - здесь используют тактику полосных посевов. Опыт "Родины", инновационные подходы и хозяйское отношение к делу должны быть ориентиром для всего района. Показатели которого в целом не радуют - за это порцию критики в свой адрес услышали и руководство области, и местная власть.

В СПК развивают не только производство, но и социальную сферу. Благодаря этому здесь, в глубинке, отличные условия для жизни и работы. Не хуже чем в городе. Приличные зарплаты. Потому и больше половины сотрудников - это молодежь. Кадры растят с детского сада. Даже "особые стипендии" выплачивают: родителям - за хорошее воспитание, ученикам - за успехи в учебе. О системе бонусов в этом хозяйстве ходят легенды - отлажена масштабная система стимулирования. В школе агрогородка Вишов, который находится на территории СПК, стараются максимально раскрыть потенциал и таланты детей. Это подтверждают призовые места на районных олимпиадах. Более 80 % выпускников школы возвращаются в "Родину". В хозяйстве - особая атмосфера. На праздники все работники собираются в специальном построенном амфитеатре. Есть даже свой музей. Его посетил Глава государства.

Здесь около тысячи экспонатов, которые рассказывают об истории хозяйства. Собраны сведения о тружениках родной земли, которые своими руками создавали эту историю. Ну а передовики хозяйства украшают местную аллею славы. Она открылась буквально на днях.