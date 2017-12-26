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Александр Лукашенко примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ в Москве
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26 Декабря 2017 07:01

Александр Лукашенко примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ в Москве

Неформальный саммит СНГ пройдет сегодня в Москве. Участие в нем примет Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Информацию подтвердила пресс-секретарь Главы государства Наталья Эйсмонт. На встрече подведут итоги российского председательства в СНГ в 2017 году, а также обменяются мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества в разных сферах. Ожидается, что в мероприятии также примут участие президенты России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

  

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