Александр Лукашенко примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ в Москве

26 Декабря 2017 07:01

Неформальный саммит СНГ пройдет сегодня в Москве. Участие в нем примет Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Информацию подтвердила пресс-секретарь Главы государства Наталья Эйсмонт. На встрече подведут итоги российского председательства в СНГ в 2017 году, а также обменяются мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества в разных сферах. Ожидается, что в мероприятии также примут участие президенты России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.