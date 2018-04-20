Александр Лукашенко с сыновьями благоустраивает криницу возле Александрии

21 Апреля 2018 12:00

В Беларуси сегодня республиканский субботник. В этом году он проходит под знаком малой родины.

Президент с тремя сыновьями сегодня работает на благоустройстве Трофимовой криницы на своей малой родине - возле агрогородка Александрия в Могилевской области. Криница была восстановлена несколько лет назад по поручению Александра Лукашенко. Вода в ней освященная и уникально чистая по своим свойствам. За ней едут люди из всех окрестных районов, а нередко и из России.

Известно, что криница была одним из любимых мест отдыха Александра Лукашенко в детстве. С родником его связывает и семейная история. В свое время криницу обустроил дед Президента - плотник Трофим. По его имени люди и стали называть это место.