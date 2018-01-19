О главном за неделю в "Главном эфире"

20 Января 2018 09:06

Беларусь как страна, открытая для партнеров и предложений о сотрудничестве. А также о главных моторах роста экономики, конкуренции на рынке и малом бизнесе. Чем еще запомнилась уходящая неделя? Уже завтра в 21:00 в "Главном эфире".