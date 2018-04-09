10 Апреля 2018 09:01

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив редакции газеты "Знамя юности" с 80-летием издания.





"Основанная в далеком 1938 году, "Знаменка" всегда шла в ногу со временем: делилась актуальными новостями, освещала происходящие события и поднимала злободневные проблемы. И сегодня газету ценят за профессиональный подход, объективность и внимание к каждому читателю", - говорится в поздравлении.





Глава государства отметил, что "Знамя юности" стала школой мастерства для многих белорусских журналистов, ее талантливые авторы ярко и вдохновенно рассказывают о самом важном и интересном в жизни страны.





"В результате ежедневного упорного труда удалось создать уважаемое и авторитетное издание, которое продвигает идеи добра и патриотизма, помогает формировать духовно богатую и физически здоровую молодежь. Уверен, что эти постулаты сохранятся в основе редакционной политики на долгие годы", - подчеркнул Александр Лукашенко.



