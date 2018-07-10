В Минске с визитом находится парламентская делегация Латвии

10 Июля 2018

Депутаты встретятся со спикером Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Запланированы переговоры с руководителями силовых ведомств Беларуси. Стороны обсудят сотрудничество в торгово-экономическом блоке, вопросы безопасности, борьбы с коррупцией, регулирования пограничного и таможенного контроля.

Латвия входит в число важнейших торговых партнеров и инвесторов нашей страны, а также является крупнейшим транзитным коридором для белорусского экспорта. Это - нефтехимия, деревообработка, металлургия. Основу импорта составляют лекарства, оборудование, пищевая продукция. Латвийские инвесторы проявляют интерес к проектам в сфере услуг, торговли, деревообработки, производства продуктов питания и IT.

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