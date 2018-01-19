Съезд общественной организации "Белая Русь" проходит в Минске

19 Января 2018 12:00

10 лет народному проекту. Третий съезд общественной организации "Белая Русь" проходит в эти минуты в Национальной библиотеке.

Свое приветствие делегатам направил Глава государства. Александр Лукашенко убежден, что и впредь авторитет, роль этого объединения неуклонно будут возрастать. "Белая Русь" стала по-настоящему массовым движением, одним из столпов гражданского общества, ядром здоровых и конструктивных сил нашей страны. А тесное взаимодействие с органами власти и работа с населением помогают обеспечивать успешное проведение социально-экономической политики государства. Это подтверждает и тот факт, что из почти 23-х тысяч выдвиженцев на местных выборах этого года около половины - члены "Белой Руси". Председатель организации обозначил и основные направления работы. Среди них - общественный контроль и экспертиза новых законопроектов, ключевых реформ, активная позиция на международной арене. Александр Радьков также отметил, что потенциал "Белой Руси" как общественного объединения еще не исчерпан.

Первые учредительные собрания общественного объединения прошли в июне 2007-го. Сегодня "Белая Русь" насчитывает более 170-ти тысяч членов. Во время съезда планируется подвести итоги за последние пять лет, утвердить новую редакцию устава и программы. Кроме того, участники съезда изберут Республиканский совет.