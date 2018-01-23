22 Января 2018 21:18

Центризбирком Беларуси допустил к агитации свыше 22 тысяч кандидатов в депутаты местных Советов. Примечательно, что половина претендентов по стране - женщины. Также положительная динамика по возрасту - свыше тысячи человек моложе тридцати лет. Сегодня же началась самая активная фаза предвыборной агитации. Так, претенденты на депутатское кресло могут выступить на радио в течение трех минут бесплатно вплоть до 17 февраля. Также глава ЦИКа Лидия Ермошина отметила, что в этом году явка может превысить 60 %.

Алексей Волков изучал предвыборный ландшафт Беларуси.

Татьяна Артеменко на правах местного жителя агрогородка Путришки в выборах депутатов местного Совета заинтересована лично. Женщина с активной гражданской позицией не намерена отдавать голос просто так: народный избранник должен знать проблемы в поселке не по бумажке. До выборов еще почти месяц, но у людей уже есть пожелания к будущему избраннику.

Формат работы депутатов с населением в сельском совете отличается от городского, даже прием выходит более свойским, ведь зачастую человек, чья фотография на агитационном плакате, живет совсем неподалеку. Подобный "соседский" формат жителям Путришек по душе, но требования к соискателю на депутатское кресло, как в городе.

У кандидатов в депутаты есть месяц, чтобы склонить голосующих на свою сторону. 17 февраля – последний день агитации по всей стране. Кстати, претенденты открыли уже 241 финансовый счет для продвижения.

Битва за электорат в самом разгаре. Кандидаты могут выступить по радио - дается три минуты в прайм-тайм после шести вечера. Это бесплатно и записывается заранее. Желающие могут рекламировать себя в газетах - уже за деньги. И самый традиционный способ - уличная агитация. Здесь потенциальные слуги народа сами решают, как себя рекламировать. Главное не нарушать требования Избирательного кодекса.

Сформирован и окончательный список зарегистрированных кандидатов. По данным ЦИК, всего зарегистрировано 22 278 человек. Из них почти треть - учителя, врачи и ученые. Второе место за аграриями. Каждый десятый претендент - промышленник, строитель или госслужащий. Пробуют показать себя и пенсионеры. Зарегистрировано 627 участников.

Примечательно, что большинство кандидатов выдвигались через сбор подписей. Партийных соискателей меньше тысячи. У всех претендентов есть возможность сойти с дистанции, если появится необходимость. Ожидаемая явка - выше 60 %. Рост возможен из-за большого количества молодых депутатов. При Центризбиркоме аккредитовано уже 10 национальных наблюдателей. Да и общий тон избирательной кампании стал куда динамичнее именно среди населения.

Кстати, проходит в Беларуси и масштабная акция "Молодежь решает". Приурочена она к выборам в 28 созыв. Участником может стать каждый - достаточно написать просьбу потенциальному депутату и положить ее в специальный ящик. Завершится акция 17 февраля. А после выборов 18-го все пожелания отдадут народным избранникам.