Торжественные мероприятия проходят в Могилеве

Праздник в Могилеве сегодня по традиции начался с возложения цветов на Буйничском поле. А в полдень стартовали праздничные концерты. При этом работают зоны с угощениями, интерактивные площадки для взрослых и аттракционы для малышей. В эти минуты в Комсомольском сквере проходит детская музыкально-поэтическая программа, а на Ленинской улице развернулся праздник национальной культуры. Также в программе выступления артистов на площади Звезд.

И на прямой связи со студией - Андрей Ястребов.

Торжественные мероприятия, которые так дороги сердцу каждого белоруса, прошли и на ратном Буйничском поле. Именно здесь Красная армия сдерживала врага 23 долгих дня.

События 41-го, освобождение города от немецко-фашистских захватчиков, имена павших в годы войны навечно вписаны в барельефы мемориала в Буйничах. Почтить память героев пришли сегодня сотни горожан. И, конечно же, ветераны - те, кто ценой жизни отвоевывал победу, а после восстанавливал страну из руин.

Алексей Пустынцев, ветеран Великой Отечественной войны: "Первая радость была - я еще служил на Дальнем Востоке - это когда окружили и ликвидировали шестую армию Паулюса. Почувствовали, что есть у нас сила".

Владимир Лисовский, ветеран Вооруженных Сил: "Это же необыкновенно, как процветает наш народ, как процветает наша республика. Видеть всё это с мальчикового возраста и теперь мне уже за 80 лет - это прекрасно".

Мирные залпы в честь павших в годы войны, цветы у камня Константину Симонову - фотокору-фронтовику, чей прах развеян на Буйничском поле. И по традиции праздничный марш воинских частей.

Несмотря на непогоду, во всех парках сегодня работают концертные площадки, настоящий праздник национальных культур на пешеходной улице города.