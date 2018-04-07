Интервью с профессором Карлтонского университета Канады Петером Дуткевичем

8 Апреля 2018 21:29

Обратите внимание: "форматы доверия", предложенные Президентом Беларуси, не абстрактные. Они касаются конкретных болевых точек современной Европы и шире - Евроатлантики. Это, в частности, экспертиза современного состояния дел в дипломатии, борьба с терроризмом, включая кибертеррор, предотвращение распространения оружия массового поражения, сворачивание новой гонки вооружений. Все в точку.

Именно такой локальный формат форумов для глобальной безопасности поддерживает большинство аналитиков и интеллектуалов. Простая формула: договариваться там, где есть предмет договора. Восстанавливать доверие и лечить симптомы болезни, помогая евро-атлантическому организму выздороветь. Об этом спорили эксперты родосского форума Диалога цивилизаций. Это такая мировая фабрика аналитической мысли с греческой пропиской. Наши журналисты также были на форуме и расспросили ученых, как они видят выход из спирали конфронтации.

Представляем на ваш суд первое мнение. Профессор Карлтонского университета Канады Петер Дуткевич. Его анамнез нынешнего конфликта прост и лаконичен. Всего два слова: страх и недоверие. А вот рецепт исцеления, по Дуткевичу, тот же, что предложен и официальным Минском: договариваться по конкретным проблемам с выходом на большой мировой и миротворческий формат. Как его назвать: "новый Парижский договор" или "новые Хельсинки" - уже не столь важно.

Наш политический обозреватель Андрей Кривошеев беседовал с профессором (видео).