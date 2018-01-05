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Зимний паводок в Беларуси
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8 Января 2018 07:08

Зимний паводок в Беларуси

В Гомельской области реки выходят из берегов. Остановить аномалию может только настоящая зима. И, похоже, она возвращается. На неделе днем осадки не ожидаются, лишь небольшие по северу страны. Температура около нуля. А уже к пятнице прогнозируется минус, но небольшой - около двух градусов.
  

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