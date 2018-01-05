Зимний паводок в Беларуси

8 Января 2018 07:08

В Гомельской области реки выходят из берегов. Остановить аномалию может только настоящая зима. И, похоже, она возвращается. На неделе днем осадки не ожидаются, лишь небольшие по северу страны. Температура около нуля. А уже к пятнице прогнозируется минус, но небольшой - около двух градусов.