Общество
8 Января 2018 07:08
Зимний паводок в Беларуси
В Гомельской области реки выходят из берегов. Остановить аномалию может только настоящая зима. И, похоже, она возвращается. На неделе днем осадки не ожидаются, лишь небольшие по северу страны. Температура около нуля. А уже к пятнице прогнозируется минус, но небольшой - около двух градусов.
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