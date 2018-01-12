Завтра руководители госорганов выйдут на прямую телефонную связь

12 Января 2018 07:13

С 9-ти утра и до полудня можно будет связаться с министром культуры Юрием Бондарем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо.

По традиции в субботу с 9-ти утра на связь с населением выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Прямые телефонные линии в столице и областях будут работать до полудня. Номера телефонов сейчас на вашем экране.