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Завтра руководители госорганов выйдут на прямую телефонную связь
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12 Января 2018 07:13

Завтра руководители госорганов выйдут на прямую телефонную связь

С 9-ти утра и до полудня можно будет связаться с министром культуры Юрием Бондарем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо.

По традиции в субботу с 9-ти утра на связь с населением выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Прямые телефонные линии в столице и областях будут работать до полудня. Номера телефонов сейчас на вашем экране.

  

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