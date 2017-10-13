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Выставка "Материнство и детство" начала работать в столице
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12 Октября 2017 19:10

Выставка "Материнство и детство" начала работать в столице

Будущим мамам предлагают приобрести все необходимое на выставке "Материнство и детство", которая начала работать в столице. В тематических павильонах представлены одежда, продукты и другие полезные товары. Проходят мастер-классы и консультации с медиками и психологами. А для маленьких посетителей работают игровые интерактивные площадки.

Кульминацией форума станет настоящий беби-бум - в субботу состоится фестиваль двоен и троен.

  

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