Выставка "Материнство и детство" начала работать в столице

12 Октября 2017 19:10

Будущим мамам предлагают приобрести все необходимое на выставке "Материнство и детство", которая начала работать в столице. В тематических павильонах представлены одежда, продукты и другие полезные товары. Проходят мастер-классы и консультации с медиками и психологами. А для маленьких посетителей работают игровые интерактивные площадки.

Кульминацией форума станет настоящий беби-бум - в субботу состоится фестиваль двоен и троен.