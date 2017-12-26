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Вынесен приговор по громкому делу об автоаферах
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26 Декабря 2017 15:05

Вынесен приговор по громкому делу об автоаферах

Суд Борисовского района приговорил 29-летнего жителя райцентра к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества. По материалам дела, в сговоре с подельниками из России он продавал в Беларуси серые автомобили. Их ВИН-коды были изменены, а документы подделывались. Следствию удалось доказать, что обвиняемый и сам занимался перебивкой номеров. Начал свой нелегальный бизнес борисовчанин в 2014 - тогда он стал перегонять автомобили из России.

Татьяна Якубович, гособвинитель:

"Он, зная о том, что в будущем владелец не сможет поставить данное транспортное средство на учет, реализовывал данные автомобили. Признано 8 потерпевших по данному уголовному делу. Потерпевшие, которые заявляли гражданские иски, их иски удовлетворены в полном объеме. Автомобили оставлены им по принадлежности".

У стороны защиты есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор.

  

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