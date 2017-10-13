13 Октября 2017 21:33

14 октября в Беларуси - это День матери. Сегодня, накануне праздника, в самом статусном здании страны - во Дворце Независимости - прошла экскурсия для многодетных семей. Ее участниками стали представители Белорусской ассоциации многодетных родителей вместе с детьми. Всего порядка 4-х десятков гостей. Каждый из них впервые побывал в стенах, где проходили значимые как для нашей страны, так и для всего мира события — это и заседание Высшего Евразийского экономического совета, и саммит глав государств СНГ, и минские переговоры "нормандской четверки". Экскурсия длилась около часа и оставила яркие впечатления.

Резиденция белорусского лидера стала открытой не только для вип-персон, но и широкого зрителя 2 года назад. За это время здесь побывало множество делегаций. Символ белорусской государственности регулярно посещают школьники, студенты, учителя.