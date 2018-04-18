Главная>>Общество>>Ветер усилится, в прогнозах осадки
Общество
RSS
Ветер усилится, в прогнозах осадки
Скачать Поделиться

18 Апреля 2018 15:29

Ветер усилится, в прогнозах осадки

На завтра объявлен оранжевый уровень опасности. Неустойчивая погода определят воздушные массы с Финского залива. Дневная температура воздуха понизится до 10-15 градусов. В ночные часы - около плюс 8. А в пятницу опять потеплеет. В выходные вернется ветреная погода - порывами до 20 метров в секунду. Также возможны грозы. А температура воздуха днем в субботу и воскресенье до 20 градусов тепла.
  

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 17.04.2018 21:40 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =