Ветер усилится, в прогнозах осадки

18 Апреля 2018 15:29

На завтра объявлен оранжевый уровень опасности. Неустойчивая погода определят воздушные массы с Финского залива. Дневная температура воздуха понизится до 10-15 градусов. В ночные часы - около плюс 8. А в пятницу опять потеплеет. В выходные вернется ветреная погода - порывами до 20 метров в секунду. Также возможны грозы. А температура воздуха днем в субботу и воскресенье до 20 градусов тепла.