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В столице проходит профсоюзный форум
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31 Января 2018 13:03

В столице проходит профсоюзный форум

Члены организации вместе с лучшими журналистами страны обсуждают механизмы помощи в сфере трудоустройства, зарплаты, образования и правовой сфере посредством печатных изданий и телевидения. Региональные СМИ чаще других становятся площадкой для обращений граждан по возникающим бытовым и рабочим проблемам.

Елена Манкевич, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси: "Люди должны чувствовать защищенность и доверие, а доверие вызывают в первую очередь СМИ, если оно авторитетное и пользуется уважением. Наша задача — быть авторитетными спикерами, комментаторами, для того чтобы людям рассказать, как эта проблема будет решаться".

В этом году участниками форума стали около 150 журналистов со всей страны.

  

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