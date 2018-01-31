В столице проходит профсоюзный форум

31 Января 2018 13:03

Члены организации вместе с лучшими журналистами страны обсуждают механизмы помощи в сфере трудоустройства, зарплаты, образования и правовой сфере посредством печатных изданий и телевидения. Региональные СМИ чаще других становятся площадкой для обращений граждан по возникающим бытовым и рабочим проблемам.

Елена Манкевич, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси: "Люди должны чувствовать защищенность и доверие, а доверие вызывают в первую очередь СМИ, если оно авторитетное и пользуется уважением. Наша задача — быть авторитетными спикерами, комментаторами, для того чтобы людям рассказать, как эта проблема будет решаться".

В этом году участниками форума стали около 150 журналистов со всей страны.