Первая музыкальная премьера об именитом белорусском драматурге Янке Купале

О жизни и смерти народного поэта Беларуси Янки Купалы впервые рассказали в музыкальном спектакле. Проводниками в мир биографии для творческой группы театра музкомедии выступили эксперты Литературного музея Купалы.

Подробнее Дарья Тарасова. Купала поет баритоном. Это первая поэтическая симфония в нотах о национальном поэте. Знаменитые шляхетские усы, известная походка и его трость-кривулька. Купаловскую эпоху воссоздавали с фотографическим сходством. В спектакле-реквиеме биографические факты из жизни поэта переплетаются с авторской фантазией. Звучат и стихи самого песняра.

В основе драмы - воспоминания музы народного поэта. Павлина Мяделка - это имя прочно прописалось в биографии Купалы. В ее честь автор назвал героиню пьесы "Павлинка". Специально для спектакля мемуары впервые адаптировали под театральную постановку. В центре сюжета - классический любовный треугольник.

Охватили молодость и более взрослые года Купалы. За спектакль у главного героя сразу несколько перегримов. Акцент на жизненные перипетии, взаимоотношения поэта с женой Владиславой и той, кого любил всю жизнь. Комментатор спектакля - балетная труппа. Хореографию к жизни и смерти Купалы поставила балетмейстер Наталья Фурман.

Реквием по Купале, лирические арии и дуэты. Над сложной партитурой в честь национального поэта работал белорусский автор Олег Ходоска. В спектакле задействован хор.

Сценографическое решение - черно-белая хроника. Проекция на театральном экране - это редкие дореволюционные кадры, видеоряд времен Второй мировой. Они не встречались при жизни, но увидели друг друга на театральных подмостках. На сцене музкомедии сталкиваются Сталин и Купала.