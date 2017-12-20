В пятницу в Минске откроются елочные базары

19 Декабря 2017 21:33

До Нового года осталось 12 дней. Праздничное настроение создают и яркая иллюминация на улицах городов, и украшения, и, конечно, специально установленные большие ели - на центральных площадях и в микрорайонах. Украсить свою личную новогоднюю красавицу жители столицы смогут уже в эту пятницу. В Минске откроются елочные базары. Цены обещают приемлемые. Чем готовы удивлять покупателей? И почему самому лучше не вывозить "Из лесу елочку домой"? Цены, рекомендации и предостережения - в материале Ольги Холодович.

Они готовы пройти за ними не один километр. Лесники знают, лучшие новогодние красавицы - в самой чаще леса. В Гомельском лесхозе уже заготовили полторы тысячи елок и сосен. Самые популярные деревья - от метра до двух в высоту. Рубку производят в специально отведенных местах.

Температура около нуля градусов и снег - идеальная погода для заготовки елок. В сильные морозы их заготавливать нельзя - на морозе хвоя замерзает, становится "стеклянной" и быстро опадает.

Специальных стандартов при выборе елок не существует. Кому-то к празднику подавай дерево побольше, кто-то - сторонник небольших елей. Поэтому здесь нужно ориентироваться на три правила новогоднего лесоруба. Елочка должна быть ровной, пышной и зеленой.

В этом году в Гомельской области лесхозы заготовили примерно 14 тысяч деревьев. Это на три тысячи больше, чем в прошлом. Всего в стране на елочных базарах планируют реализовать более 100 тысяч деревьев.

Самая маленькая новогодняя красавица будет стоить от 10 до 22 рублей, Ель повыше до 26, а дерево высотой до 3-х метров будет стоить от 15 до 30 рублей.

Те, кто хочет сэкономить, могут приобрести главный новогодний атрибут непосредственно в самих лесхозах. Например, в Гомельском елки будут стоить от 6 до 12 рублей. А вот рубить деревья самовольно лесники не рекомендуют. Сумма штрафа - больше купленного дерева примерно в 100 раз.

Ели, сосны, хвойные букеты, деревья в кадках - в новогоднем ассортименте - постарались учесть интересы всех покупателей. Для новогодних деревьев в регионе выделили 125 торговых площадок. Кстати, гомельчане, как показывает практика, больше предпочитают сосну.

Традиции украшать елку - уже более трехсот лет. Установил ее Петр Первый. Император издал указ, согласно которому наряжать дома хвойные деревья необходимо было до Рождества - 7 января.