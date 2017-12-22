24 Декабря 2017 12:12

Потанцевать от души, попробовать кутью, увидеть театральные представления. В музейно-историческом комплексе "Дудутки" отметили Коляды.

Наш корреспондент Андрей Козлов провел там весь день и некоторые обычаи даже опробовал на себе. Чтобы почувствовать настоящую зиму, необходимо уезжать из столицы, из крупных городов. Здесь, в "Дудутках", мастер-классы народных ремесел, даже керлинг. И, наконец, куда же без национальных песен и танцев.

Еще одна забава — бег в штанах. Тут не только необходимо быть хорошо подготовленным. Еще это согревает зимой.

Самый мистический обряд на Коляды — это гадание. И именно с этого времени ночь становится короче, день — длиннее. Впереди новый, 2018, в котором, я уверен, у вас все получится.