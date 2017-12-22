Главная>>Общество>>В музейно-историческом комплексе "Дудутки" отметили Коляды
Общество
RSS
В музейно-историческом комплексе "Дудутки" отметили Коляды
Скачать Поделиться

24 Декабря 2017 12:12

В музейно-историческом комплексе "Дудутки" отметили Коляды

Потанцевать от души, попробовать кутью, увидеть театральные представления. В музейно-историческом комплексе "Дудутки" отметили Коляды.

Наш корреспондент Андрей Козлов провел там весь день и некоторые обычаи даже опробовал на себе. Чтобы почувствовать настоящую зиму, необходимо уезжать из столицы, из крупных городов. Здесь, в "Дудутках", мастер-классы народных ремесел, даже керлинг. И, наконец, куда же без национальных песен и танцев.

Еще одна забава — бег в штанах. Тут не только необходимо быть хорошо подготовленным. Еще это согревает зимой.

Самый мистический обряд на Коляды — это гадание. И именно с этого времени ночь становится короче, день — длиннее. Впереди новый, 2018, в котором, я уверен, у вас все получится.

 

Другие новости

О рождественских традициях Пра святочныя традыцыі 24.12.2017 09:03 / Общество О рождественских традициях
С Новым годом! З Новым годам! 24.12.2017 09:00 / Общество С Новым годом!
Пра надвор'е Пра надвор'е 23.12.2017 21:50 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =