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В Москве в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС собрались ликвидаторы радиационной аварии
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26 Апреля 2018 07:16

В Москве в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС собрались ликвидаторы радиационной аварии

"Помни ради будущего". В Москве в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС собрались участники и ликвидаторы радиационной аварии. Встреча проходила в небольшом музее, который уже 10 лет собирает архивные фотографии и документы тех событий. Сотрудники белорусского посольства в Москве передали в дар музею снимки из последней экспедиции в зону отчуждения.

В ликвидации последствий аварии участвовало более 600 тысяч человек. Радиационное облако разнесло радиоактивные материалы по большей части Европы. Больше остальных пострадали территории Украины, Беларуси и России.

  

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