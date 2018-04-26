В Москве в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС собрались ликвидаторы радиационной аварии

26 Апреля 2018 07:16

"Помни ради будущего". В Москве в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС собрались участники и ликвидаторы радиационной аварии. Встреча проходила в небольшом музее, который уже 10 лет собирает архивные фотографии и документы тех событий. Сотрудники белорусского посольства в Москве передали в дар музею снимки из последней экспедиции в зону отчуждения.

В ликвидации последствий аварии участвовало более 600 тысяч человек. Радиационное облако разнесло радиоактивные материалы по большей части Европы. Больше остальных пострадали территории Украины, Беларуси и России.