26 Апреля 2018 17:03

В Минтрансе допускают возможность появления на белорусском рынке бюджетной авиакомпании - предложения разрабатываются. Напомним, сделать перелеты из Беларуси доступнее поручил Глава государства в Послании к белорусскому народу и парламенту.

Артем Сикорский, замначальника департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: "Никто не ставит никакие барьеры для привлечения лоукост-компаний. Те затраты, которые они несут на рейсах, они должны чем-то компенсироваться. У всех ставка летного часа одинаковая, только одни свои расходы компенсируют за счет снижения аэропортовых сборов, уменьшения услуг для пассажиров, снижения взлетной массы воздушного судна и так далее. Также на примере авиакомпании "Победа". Ее же заинтересовал тот пассажиропоток, который сформировался между Москвой и Минском. Когда будет сформировано более удобное для них предложение, они вернутся, как и любые другие лоукост-компании".