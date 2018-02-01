В Минске школьники и учащиеся представили сто своих идей для Беларуси

1 Февраля 2018 18:01

Сегодня открылась выставка-презентация разработок молодых ученых и новаторов. Интересные изобретения в сферах медицины, агропромышленности, наноиндустрии оценивают эксперты. Интересно, что гидом на выставке стал робот Илларий. Он ознакомил гостей с работами изобретателей и провел экскурсию для нашей съемочной группы.

Рядом с макетами биогазовой установки и ветряной станции бионическая рука. Разработка студентов БНТУ. Детали протеза распечатаны на 3D-принтере. Стоимость белорусской бионической руки в несколько раз ниже импортных аналогов.

Своего дрона на выставке демонстрируют студенты БГУИР. Будущие рыдиотехники сами спроектировали и собрали летательный аппарат с возможностью видеосъемки.

Агропромышленный сектор предоставляют молодые ученые из Института мясо-молочной промышленности. Они изучают характеристики и свойства овечьего молока. Продукт для нашей страны новый. Но из него можно изготавливать творог, йогурт, мягкие и выдержанные сыры.

Авторы двадцати лучших проектов будут представлять столицу на республиканском конкурсе "Сто идей для Беларуси".