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В Минске сегодня откроется Международная весенняя ярмарка туруслуг "Отдых"
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4 Апреля 2018 07:19

В Минске сегодня откроется Международная весенняя ярмарка туруслуг "Отдых"

Компании из 16 стран представлены на Международной весенней ярмарке туруслуг "Отдых". Ее открытие пройдет сегодня в Минске. В форуме участвуют представители индустрии из Болгарии, Венгрии, Грузии, Египта и Китая. В прошлом году туристический поток в Беларусь вырос на 30 процентов. Этому во многом способствовало введение безвиза. На двух туристических направлениях уже действует 10-дневный безвизовый режим. Через Национальный аэропорт его планируют ввести до конца 2018 года. В Год малой родины особое внимание уделяется и развитию агроэкотуризма.

  

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