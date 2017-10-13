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В Минске пройдут осенние ярмарки
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13 Октября 2017 15:23

В Минске пройдут осенние ярмарки

Приобрести не только экзотические ягоды, но и привычные для Беларуси клюкву, яблоки, а также картофель нового урожая, мясо-молочные, хлебобулочные продукты по приемлемым ценам можно будет завтра на осенних ярмарках в Минске.

Основная торговая площадка развернется у "Чижовка-Арены". Свои дары привезут фермеры и сельхозпредприятия Минской области. "Урожайные" покупки можно будет сделать с 9 утра до 4 часов дня.

Торговый марафон поддержат и районы столицы. В каждом организуют щедрые распродажи овощей. Адреса ярмарок "около дома" - на экране. Причем, для маломобильных граждан и ветеранов войны организуют и бесплатную доставку продукции. Осенние ярмарки будут проходить каждые выходные до конца ноября. Затем эстафету подхватят рыбные.

  

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