В Минске пройдут осенние ярмарки

13 Октября 2017 15:23

Приобрести не только экзотические ягоды, но и привычные для Беларуси клюкву, яблоки, а также картофель нового урожая, мясо-молочные, хлебобулочные продукты по приемлемым ценам можно будет завтра на осенних ярмарках в Минске.

Основная торговая площадка развернется у "Чижовка-Арены". Свои дары привезут фермеры и сельхозпредприятия Минской области. "Урожайные" покупки можно будет сделать с 9 утра до 4 часов дня.

Торговый марафон поддержат и районы столицы. В каждом организуют щедрые распродажи овощей. Адреса ярмарок "около дома" - на экране. Причем, для маломобильных граждан и ветеранов войны организуют и бесплатную доставку продукции. Осенние ярмарки будут проходить каждые выходные до конца ноября. Затем эстафету подхватят рыбные.