В Минске проходит выставка "Материнство и детство"

12 Октября 2017 17:09

Большая выставка "Материнство и детство" проходит в эти минуты в столице. В тематических павильонах организованы мастер-классы, бесплатные консультации врачей и психологов. Кульминацией форума станет фестиваль близнецов и двойняшек. В этом году зарегистрировано рекордное количество пар - 170.