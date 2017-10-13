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В Минске проходит выставка "Материнство и детство"
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12 Октября 2017 17:09

В Минске проходит выставка "Материнство и детство"

Большая выставка "Материнство и детство" проходит в эти минуты в столице. В тематических павильонах организованы мастер-классы, бесплатные консультации врачей и психологов. Кульминацией форума станет фестиваль близнецов и двойняшек. В этом году зарегистрировано рекордное количество пар - 170.

  

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