В Минске проходит спортивный праздник "Снежный драйв"

22 Января 2018 15:18

Снег и зимнюю погоду активно используют белорусы самого разного возраста. В Минске спортивный праздник "Снежный драйв" объединил жителей Заводского района. Здесь появилась горка для катания на санях и тюбингах. Юные минчане - учащиеся школ, в том числе спортивных, в выходные протестировали трассу, а также соревновались в парном забеге на лыжах.

Еще одна ледяная горка залита у самого большого в городе мобильного катка "Чижовка". Высота снежного трамплина - 6 метров, длина почти 35. Сам мобильный каток открыт до 22:00.