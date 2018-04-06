В Минске продолжается международная выставка "Отдых"

5 Апреля 2018 07:21

Здесь можно посмотреть предложения от сотни туроператоров и даже сразу забронировать подходящий тур. Маршруты - от традиционных Греции, Болгарии, Испании, Турции и Египта до вылета на Корфу прямо из Минска. Представлен и туристический потенциал нашей страны. Накануне на ярмарке представили новые маршруты по Беларуси. Инфраструктура будет полностью готова к приему гостей ІІ Европейских игр.

Сергей Ковальчук, Министр спорта и туризма Беларуси: "В преддверии такого большого спортивного мероприятия мы должны проверить готовность нашей туристической отрасли, бизнес-кругов. Люди приедут не только посмотреть соревнования, но и посмотреть нашу культуру, отдохнуть".

Также сегодня в рамках выставки пройдет конференция, на которой презентуют новые туристические объекты. Узнать о новинках подробнее можно в "БелЭкспо" до семи вечера. Продлится выставка путешествий до 7 апреля. Вход бесплатный.