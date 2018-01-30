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В Минске открыты почти две сотни самобытных кафе и ресторанов
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30 Января 2018 18:04

В Минске открыты почти две сотни самобытных кафе и ресторанов

Пекин, Нью-Дели, Рим... Попробовать колорит разных стран мира на вкус предложит белорусская столица! В Минске открыты почти две сотни самобытных кафе и ресторанов. Предлагают попробовать и средиземноморские блюда: чаваб, окрошку с креветками… И если разные континенты придутся по вкусу, здесь же раскроют секреты кулинарного искусства на мастер-классах шеф-повара представители этих стран.

Лей Чжиюн, шеф-повар китайского ресторана:

"Это особенность китайской кухни. Все готовится быстро и на открытом огне. Поэтому ингредиенты получаются такого золотистого, сочного цвета. А, например, в салатах мы используем как можно больше морепродуктов".

Всего же в Минске работают более двух с половиной тысяч кафе. А каждый сезон сто из них принимают участие в неделях белорусской кухни.  

  

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