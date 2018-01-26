26 Января 2018 15:27

Зимовка на родине. В Минске остались зимовать более тысячи водоплавающих птиц. Орнитологи напоминают: утки, лебеди и гуси холода не боятся и до наступления сильного мороза без труда находят еду. Поэтому подкормить крылатых специалисты советуют только в самые морозные дни - когда температура ниже минус 10. При этом на пользу птицам не любое угощение - даже хлебом их кормить не рекомендуют.

В Беларуси зимует примерно 120 видов крылатых. А среди редких зимних птиц, которых заметили в этом сезоне в Минской области, - горихвостка-чернушка и белая трясогузка.