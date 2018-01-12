На неделе в Бресте прошел Международный фестиваль "Январские музыкальные вечера"

13 Января 2018 15:39

Концерты и звездные имена, почти полтысячи участников и 13 стран мира. На неделе Брест превратился в культурную столицу. Здесь прошел Международный фестиваль классического искусства "Январские музыкальные вечера". Тридцатый по счету форум подарил зрителям и артистам немало сюрпризов. Каких? Увидела Виктория Потоня.

Рождественскими днями в Бресте в очередной раз звучит классическая музыка. Пианисты, вокалисты, исполнители джаза и настоящий парад оркестров. Это одна из ярких особенностей нынешних "Январских музыкальных вечеров".

Специально к 30-летию фестиваля возле главной площадки - Театра драмы - появилась своеобразная галерея. Здесь фотоснимки и текстовая информация об участниках юбилейного форума. Всего за годы существования "Вечеров" на брестской сцене выступили артисты почти из сорока стран мира.

Впервые на форуме Президентский симфонический оркестр Беларуси. Он представил публике киномикс: известные мелодии из советских фильмов. Некоторые зрители еле сдерживали эмоции: подпевали на своих местах.

Приняла бурными аплодисментами брестская публика всех артистов, которые приехали на юбилейные "Вечера". На сцене самые громкие имена мирового масштаба. Пианист, лауреат международных конкурсов Владимир Дулов вместе с Государственным оркестром Белтелерадиокомпании исполнил концерт № 5 Бетховена. Звучали итальянская классика, джазовые композиции, обработки и интерпретации. На сцену вышли квартет Гарри Гутмана из США и знаменитая певица из Великобритании Лориан Браун. Фортепиано, флейта, арфа… В виртуозном исполнении звучала музыка для души.

Фестивальная площадка не ограничилась только Брестом. Концерты прошли в Кобрине и Жабинке. Состоялся и традиционный бал. Неизменный организатор, директор и режиссер фестиваля Лилия Батырева признается: сама не ожидала, что "Вечера" станут собирать полные залы.

Для зрителей это уникальная возможность услышать солистов оперных театров Италии, России, Польши. На "Вечера" приезжают из других городов, приходят даже семьями.

За 30-летнюю историю участниками "Январских музыкальных вечеров" стали почти 7 тысяч исполнителей. А сам форум получил признание далеко за пределами страны. Любители классического искусства признаются: они ждут новых встреч. Тем более что в следующем году планируется объявить Брест культурной столицей СНГ.