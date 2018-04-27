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В Минске и областях завтра по традиции пройдут прямые телефонные линии
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27 Апреля 2018 09:07

В Минске и областях завтра по традиции пройдут прямые телефонные линии

Завтра на связи - заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. В Минске и областях по традиции пройдут прямые телефонные линии. В столичной мэрии на вопросы граждан ответит заместитель председателя Игорь Юркевич, а в Минском облисполкоме - управляющий делами Владимир Гуринович. Звонки принимают с 9 утра и до полудня.

  

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