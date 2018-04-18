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19 Апреля 2018 11:50

В Исполкоме СНГ прошла церемония гашения почтового блока к 100-летию БелТА

В Исполкоме СНГ прошла церемония гашения почтового блока к 100-летию крупнейшего информагентства Беларуси - БелТА. Сразу после церемонии гашения началось заседание глав крупнейших информагентств стран Содружества

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