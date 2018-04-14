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В столице и областях продолжают работу прямые телефонные линии
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14 Апреля 2018 09:12

В столице и областях продолжают работу прямые телефонные линии

На связи будут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Обратиться с проблемами можно с 9 утра до полудня.

 

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