В Гродно сегодня вручили 100-балльные сертификаты

В Гродно началась выдача документов с результатами централизованного тестирования. Первыми сертификаты получили выпускники, которые набрали сто баллов по одному из предметов. А таких в регионе 30 человек, это на 10 больше по сравнению с предыдущим годом. Всего же ЦТ прошли более 20 тысяч абитуриентов. Есть и такие, кто набрал ноль баллов - это 12 человек. Одним из лучших в регионе стал выпускник гродненской городской гимназии № 2. Сто баллов Алексей Сутько получил по математике и английскому языку. И 92 - по русскому.

Впереди у абитуриентов выбор учебных заведений. В Гродненском госуниверситете имени Янки Купалы документы начнут принимать уже завтра.