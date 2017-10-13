В Гомеле представили туристический потенциал области

12 Октября 2017 07:08

Потенциальные инвесторы, журналисты, писатели и туркомпании из Англии, Бельгии, Эстонии, России, Украины и Хорватии приняли участие в рекламно-информационном туре "Путешествие по Гомельскому Полесью". Среди почетных гостей - посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фиона Гибб. Экскурсию начали с Гомеля, а первым объектом посещения стал дворцово-парковый ансамбль.

Фиона Гибб, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси: "Год назад я приехала сюда для работы, я работала большинство времени. Ваш палац и парк – это достаточно хорошая причина, чтобы посетить Гомель, мне кажется. Это короткий тур, это быстро, как тест – попробовать, но, как я сказала, я могу вернуться в ближайший месяц".

В программе тура также посещение достопримечательностей Мозыря и Турова. И экскурсия по Национальному парку "Припятский".