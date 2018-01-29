В феврале в Беларуси личные приемы проведут руководители министерств и госкомитетов

30 Января 2018 08:01

В пятницу с населением встретится глава Госкомитета по имуществу Андрей Гаев. 7 февраля прием у первого вице-премьера Василия Матюшевского, 9 февраля - у министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича. На 14 февраля запланирована встреча с министром юстиции Олегом Слижевским, на 16 февраля - с министром энергетики Владимиром Потупчиком. Глава Госкомитета по науке и технологиям Александр Шумилин проведет прием 21 февраля. Встречи начинаются в 10 утра и только по предварительной записи.