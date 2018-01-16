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В этом году в Беларуси могут начать действовать новые правила проведения тепловой модернизации жилья
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16 Января 2018 07:14

В этом году в Беларуси могут начать действовать новые правила проведения тепловой модернизации жилья

Зимние обновки для дома. Уже в этом году в Беларуси могут начать действовать новые правила проведения тепловой модернизации жилья во время капитального ремонта. Сейчас проект указа на стадии согласования. По действующим законам, зданию лишь возвращают тепловые способности, которые оно утратило с момента постройки. Сегодня эти нормы стали намного строже, и потому новые правила позволят сделать все дома одинаково теплыми. К финансированию такого термоапгрейда дома планируют привлекать и жильцов.

Игорь Гончарик, главный инженер Минского городского жилищного хозяйства: "То, что готовится указ, это тепловая модернизация. То есть будем доводить ограждающую конструкцию до 3,2. Чем больше будет экономия дома после модернизации, тем больше будет возмещать затрат бюджет. Например, если экономия 50%, то жители платят только 20%".

Кроме того, повышать экономичность в сфере ЖКХ планируют и с помощью замены ламп накаливания на современные светодиодные. Дома, в которых уже произошла такая световая рокировка, снизили свое энергопотребление почти на 40 процентов. За прошлый год в подъездах обновили более 120 тысяч светильников.

  

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