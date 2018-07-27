В эти дни работает международная школа Белорусского Красного Креста

Ее участники - волонтеры и добровольцы из Беларуси, России, Украины, Латвии, Таджикистана, Эстонии, Болгарии. Они учатся правильно и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Базой для отработки навыков спасения людей из-под завалов, поведения при химической аварии, общения с пострадавшими стал институт переподготовки и повышения квалификации МЧС в Борисовском районе. В программе международной школы - семинары и 24-часовое полевое симуляционное учение.

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:

"Проблема миграции сегодня становится уже глобальной. Она касается не только государственных органов и систем. Она затрагивает и национальное общество, и гражданское общество. Поэтому эта школа посвящена миграции. Самая главная задача - отработать механизмы взаимодействия как государственных органов, которые курируют вопросы миграции, так и работу Красного Креста".

Волонтеры учатся развертывать транзитный лагерь по международным стандартам, а также узнают о том, как действовать в случае ЧС: кто должен регистрировать прибывающих, и как грамотно организовать питание. Впервые школа собрала интернациональную команду слушателей в 2011 году.