Элита современной армии сегодня отмечает свой профессиональный праздник - День воздушно-десантных войск. По традиции в эти дни свои двери откроют три подразделения - в Витебске, Бресте и Марьиной Горке, именно там дислоцируются сегодня белорусские голубые береты. В Бресте прошли показательные выступления бойцов сил специальных операций, а также выставка военной техники.

Вадим Денисенко, командующий силами спецопераций Вооруженных Сил Беларуси: "Те действия, которые вам показывали - это отдельные эпизоды, вырванные из программы боевой подготовки. Это не показные элементы. Это то, чем военнослужащие занимаются в течение всей своей службы".

На днях брестские десантники отправляются в Китай на антитеррористическую тренировку. А недавно снайперы из сил спецопераций стали лучшими на первом этапе международного конкурса, который сейчас проходит в регионе.