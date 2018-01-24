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В Бресте для туристов разрабатывают специальную карту гостя
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25 Января 2018 08:10

В Бресте для туристов разрабатывают специальную карту гостя

Ее обладатели смогут получить скидки в магазинах и музеях. Аналогичный проект неделю назад заработал и в Минске. А узнать больше о достопримечательностях города над Бугом его гостям помогут специальные QR-коды - они появятся на спортивных объектах, исторических памятниках, гостиницах. С начала года Брестскую область по безвизовому режиму уже посетили более 260 туристов.

  

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