В Беларуси запретят заключать договоры строительства жилья долевым способом в иностранной валюте

Эту норму планируется закрепить в указе о долевом строительстве, сообщают в Минстройархитектуры. Она коснется как государственных, так и частных застройщиков. Просчитывать стоимость квадратного метра они будут только в белорусских рублях и для физических, и для юридических лиц.

Отказ от валюты в расчетах застройщиков - это еще одна мера, направленная на дедолларизацию экономики. Эту цель наравне с повышением доверия к белорусскому рублю Национальный банк неоднократно называл стратегической задачей.