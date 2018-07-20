В Беларуси запретят заключать договоры строительства жилья долевым способом в иностранной валюте

20 Июля 2018

Эту норму планируется закрепить в указе о долевом строительстве, сообщают в Минстройархитектуры. Она коснется как государственных, так и частных застройщиков. Просчитывать стоимость квадратного метра они будут только в белорусских рублях и для физических, и для юридических лиц.

Отказ от валюты в расчетах застройщиков - это еще одна мера, направленная на дедолларизацию экономики. Эту цель наравне с повышением доверия к белорусскому рублю Национальный банк неоднократно называл стратегической задачей.   

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