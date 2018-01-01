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В Беларуси в первые дни нового года сохранится теплая погода с дождями и туманами
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2 Января 2018 09:11

В Беларуси в первые дни нового года сохранится теплая погода с дождями и туманами

Она больше характерна для первой половины ноября. Осадки ожидаются в большинстве районов страны. Днем до плюс пяти. Синоптики обещают похолодание в начале января, но пока сильных морозов не ожидается.

  

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