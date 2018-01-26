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В Беларуси в ближайшие дни будет ветрено и сыро
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29 Января 2018 13:06

В Беларуси в ближайшие дни будет ветрено и сыро

Ожидается мокрый снег с дождем и порывистый ветер. На вторник и среду объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха ночью от минус 3 до плюс 3, днем до 7 тепла. От таких температурных перепадов на дорогах гололедица - автомобилистам нужно быть внимательными.

К концу недели без изменений. Февраль придет с ветром и мокрым снегом.

  

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