В Беларуси в ближайшие дни будет ветрено и сыро

29 Января 2018 13:06

Ожидается мокрый снег с дождем и порывистый ветер. На вторник и среду объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха ночью от минус 3 до плюс 3, днем до 7 тепла. От таких температурных перепадов на дорогах гололедица - автомобилистам нужно быть внимательными.

К концу недели без изменений. Февраль придет с ветром и мокрым снегом.